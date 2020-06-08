THY sadece sağlık personellerine özel tüm uçuşlarda geçerli olmak üzere bilet fiyatlarında indirim yaptı. Fedakar sağlıkçılara teşekkür amacıyla yaptığı büyük indirimin ardından vatandaşlar tarafından indirimin ne kadar olduğu ve indirime başvuru şartları merak edildi. Peki THY'nin sağlık çalışanları indirim kampanyası ne kadar, başvuru şartları nelerdir?

THY'NİN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA İNDİRİMİ NE KADAR?

THY sağlık çalışanlarına uçuş biletlerinde yüzde 40 indirim yapacağını duyurdu.

THY SAĞLIK ÇALIŞANLARI İNDİRİM KAMPANYASI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Miles&Smiles üyesi sağlık çalışanlarına tüm Business ve Economy Class uçuşlarımızda %40 indirim imkanı sunuyoruz

Kampanyadan yararlanmak için;

Miles&Smiles üyesi olun. Miles&Smiles üyeliğiniz varsa doğrudan ikinci adıma geçin.

Kampanyaya Kayıt ol butonu üzerinden ulaşacağınız sayfanın altında “Yeni geri bildirim” kutucuğunu işaretleyin.

Açılacak alanın en altında bulunan “Sağlık Çalışanlarına Özel” kısmından Kayıt formuna ulaşabilirsiniz.

Kayıt formunda bilgilerinizi girin ve sağlık çalışanı kimlik kartınızı sisteme yükleyin.

Promosyon kodunuz, bilgileriniz onaylandıktan sonraki 3 gün içerisinde Miles&Smiles üyelik hesabınıza kayıtlı e-posta adresinize iletilecektir.

Biletinizi online kanallarımızdan alırken, promosyon kodunuzu ödeme adımında karşınıza çıkacak olan alana girdiğinizde indirimi görebilirsiniz.

THY'den fedakar sağlık çalışanlarına büyük indirim