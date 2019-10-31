THY'NİN "SKYLİFE FOTOĞRAF YARIŞMASI"NIN ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Türk Hava Yolları'nca düzenlenen "Skylife Fotoğraf Yarışması"nın ödülleri Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katıldığı törende sahiplerini buldu.

"Keşfet" temasıyla bu yıl uluslararası alanda üçüncüsü düzenlenen "Skylife Fotoğraf Yarışması'nın ödül töreni, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı ve sanatseverlerin katılımıyla Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde gerçekleştirildi.

115 ÜLKE 11 BİN 455 ESER

Uluslararası alanda bu yıl üçüncüsü düzenlenen fotoğraf yarışmasının başvuruları 15 Ocak 2019 tarihinde başlamıştı. 26 Ağustos'ta sonra eren başvurular kapsamında 115 ülkeden toplam 11 bin 455 fotoğraf yarıştı. FIAP ve GPU'nun başkanları Riccardo Busi ile Ammamoil Maezakis, fotoğraf sanatçıları Yadid Levy, İzzet Keribar ve Ercan Akçay gibi isimlerin de yer aldığı jüri 31 Ağustos- 1 Eylül tarihlerinde İstanbul'da bir araya gelerek eserleri değerlendirmeye aldı. Ödülleri Ziya Selçuk, Mevlut Çavuşoğlu İlker Aycı verdi. Türk Hava Yolları (THY) Büyük Ödülü'nün kazananı Fei Xie oldu. THY İkinci Büyük Ödülü'nün kazananı Mustafa Kurtbaş ve THY Üçüncü Büyük Ödülü'nün kazananı ise Thi Ha Maung oldu. Öte yandan, bir milyondan fazla bireysel fotoğrafçı ve 100'e yakın ulusal derneğin üye olduğu önemli bir uluslararası fotoğrafçılık organizasyonu olan Fédération Internationale de l'Art Photographique (FIAP) kategorisinin ödülleri de FIAP Başkanı Riccardo Busi tarafından takdim edildi. Busi sırasıyla, FIAP Altın Madalya kazananı Babak Mehrafshar'a, FIAP Gümüş Madalya kazananı Manabendra Bhattacharjee adına FIAP Türkiye temsilcisi Yusuf Biton'a ve FIAP Bronz Madalya kazananı Sabri Altın adına Ali Fuat Altın'a ödüllerini takdim etti. Global Photographic Union (GPU) kategorisinin altın ve bronz madalya kazananlarına ödülleri, gecenin davetli isimlerinden oyuncu Engin Altan Düzyatan tarafından takdim edildi. GPU Altın Madalya kazananı Maria Cristina Garzone ve GPU Bronz Madalya kazananı Sujan Sarkar adına TFSF Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri Duygu Nazire Kaşıkçı, ödüllerini ünlü oyuncunun elinden aldılar. GPU Gümüş Madalya kazananı Massimo Tommi'nin ödül takdimi ise fotoğraf sanatçısı ve FIAP onursal madalya sahibi İzzet Keribar tarafından gerçekleştirildi.

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) kategorisinin altın ve gümüş madalya kazananlarına ödüllerini TFSF Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri Duygu Nazire Kaşıkçı takdim etti. TFSF Altın Madalya kazananı Süleyman Üzümcü ve TFSF Gümüş Madalya kazananı İbrahim Aysündü ödüllerini Duygu Nazire Kaşıkçı'dan teslim aldı. TFSF Bronz Madalya kazananı Eshagh Aghaei ise ödülünü, TFSF Yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Bölge Sorumlusu Tülay Emek'in elinden aldı. "En Çok Sergileme Ödülü'nü kazanan Maria Cristina Garzone'ye ise ödülü fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar tarafından takdim edildi. Gecede FIAP Mansiyon Ödülü'nü Ali Riza İzgi'ye, GPU Mansiyon Ödülü'nü de Valter Bernardeschi'ye takdim eden isim yine ünlü fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar oldu.

"ÖDÜL SAHİPLERİNİ TEBRİK EDİYORUM"

Toplu fotoğraf çekimi sonrası kapanışı gerçekleşen ödül töreninde konuşma yapan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, "Bayrak taşıyıcı bir havayolu olarak faaliyet kapsamımızı salt uçuş operasyonlarıyla sınırlı tutmuyor; yüzlerce yıllık birleştirici ve kapsayıcı kültür mirasımızdan aldığımız ilhamla kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler bağlamında farklı ülke ve medeniyetleri birbirine bağlamanın, kültürler ve toplumlar arasında sayısız köprü kurmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün üçüncüsünü hayata geçirdiğimiz Skylife Fotoğraf Yarışmamız da tam da bu amaca hizmet eden icraatlarımızdan. Henüz üç yaşında olmasına rağmen kendi sahasına yepyeni bir soluk getiren fotoğraf yarışmamıza gösterilen rağbetten ötürü küresel marka elçimiz adına tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyor, ödül sahiplerini tebrik ediyorum" dedi.

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Ödül töreninden görüntüler

Kaynak: DHA