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  3. THY’nin yeni Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat oldu

THY’nin yeni Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat oldu

Türk Hava Yolları'nda istifa eden İlker Aycı'nın yerine yönetim kurulu başkanlığına Ahmet Bolat getirildi.

THY’nin yeni Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat oldu

Türk Hava Yolları’nda (THY) kısa süre önce İlker Aycı'nın istifası gelmişti.

Boşalan yönetim kurulu başkanlığı koltuğuna kimin geleceği bugün netleşti.

THY’nin yeni Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat oldu

Yönetim kurulu toplantısı bugün gerçekleşti. Alınan karar doğrultusunda THY’de Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Yatırım ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Dr. Ahmet Bolat getirildi.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, THY’de yüzde 51 pay sahibi Varlık Fonu’nun önerisiyle THY’de bağımsız yönetim kurulu üyesi oldu.

THY’nin yeni Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat oldu

127 ÜLKEDE 331 HAVALİMANINA UÇUYOR

THY Avrupa’nın en hızlı büyüyen havayolu şirketlerinden biri olarak yer alıyor. 2021’i pandemi öncesi olan 2019'un üzerinde kapatmış, böylece dünyanın en büyük 5 havayolu şirketinden biri olmuştu.

20 binden fazla çalışanı bulunun Türkiye’nin bayrak taşıyıcı havayolu şirketi THY, dünya çapında 127 ülkede, 331 havalimanına uçuyor. Şirket, yıllık olarak 60 milyondan fazla yolcu taşıyor.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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