Tiago Almeida kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tiago Almeida Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tiago Almeida kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tiago Almeida ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tiago Almeida kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tiago Almeida Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tiago Almeida kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tiago Almeida Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tiago Almeida adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tiago Almeida Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tiago Almeida 13 Eylül 1990 tarihinde Lisboa şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Yeşil Burun Adaları,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Tiago Miguel Monteiro Almeida şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tiago Almeida Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini left foot 21 yapmaktadır. Tiago Almeida, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Suduva Marijampole futbol takımında oynamaktadır. FK Suduva Marijampole takımına 28 Mayıs 2022 tarihinde katılmıştır. Tiago Almeida'nin FK Suduva Marijampole ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tiago Almeida Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tiago Almeida isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Tiago Almeida Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tiago Almeida futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

- yılında Belenenses U17

1 Temmuz 2003 yılında Casa Pia U15

1 Temmuz 2005 yılında Casa Pia U17

1 Temmuz 2007 yılında Belenenses U19

1 Temmuz 2009 yılında Belenenses

1 Ocak 2011 yılında Tourizense

30 Haziran 2011 yılında Belenenses

1 Ocak 2012 yılında Pinhalnovense

1 Haziran 2012 yılında Belenenses

1 Temmuz 2012 yılında Guimarães B

30 Haziran 2014 yılında Belenenses

31 Ağustos 2014 yılında Académico Viseu

30 Haziran 2015 yılında Belenenses

6 Temmuz 2015 yılında Chaves

12 Ocak 2016 yılında Belenenses

6 Temmuz 2016 yılında Moreirense

1 Temmuz 2017 yılında ACSM Poli Iasi

19 Ocak 2018 yılında União Madeira

2 Temmuz 2018 yılında Académico Viseu

20 Ocak 2020 yılında FC Hermannstadt

15 Eylül 2020 yılında Feirense

14 Ocak 2021 yılında Varzim

30 Haziran 2021 yılında Feirense

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

28 Mayıs 2022 yılında Suduva

Tiago Almeida kimdir

Tiago Almeida Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tiago Almeida şuan FK Suduva Marijampole takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Casa Pia AC (2000-2006), CF Belenenses (2006-2009)

Tiago Almeida Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Yeşil Burun Adaları takımında 22 numaralı formasıyla 17 Kasım 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U18 takımında 17 numaralı formasıyla 18 Aralık 2007 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U17 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Tiago Almeida nereli

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