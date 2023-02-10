Tiago Banega kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tiago Banega Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tiago Banega adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tiago Banega Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tiago Banega 1 Temmuz 1999 tarihinde Concepción del Uruguay şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Tiago Nahuel Banega şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tiago Banega Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tiago Banega, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arsenal Fútbol Club futbol takımında oynamaktadır. Arsenal Fútbol Club takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tiago Banega'nin Arsenal Fútbol Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Tiago Banega Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/tiagobanega20/

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Tiago Banega Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Tiago Banega isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Tiago Banega Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tiago Banega futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Racing Club II

7 Temmuz 2021 yılında Patronato

31 Aralık 2022 yılında Racing Club II

1 Ocak 2023 yılında Arsenal Sarandí

31 Aralık 2023 yılında Racing Club II

Tiago Banega Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tiago Banega şuan Arsenal Fútbol Club takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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