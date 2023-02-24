Tiago Barbosa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tiago Barbosa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tiago Barbosa kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tiago Barbosa ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tiago Barbosa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tiago Barbosa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tiago Barbosa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tiago Barbosa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tiago Barbosa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tiago Barbosa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tiago Barbosa 12 Şubat 2001 tarihinde Belo Horizonte şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Tiago Barbosa şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tiago Barbosa Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CFA Sports yapmaktadır. Tiago Barbosa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSKA 1948 II futbol takımında oynamaktadır. CSKA 1948 II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tiago Barbosa'nin CSKA 1948 II ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Tiago Barbosa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tiago Barbosa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Tiago Barbosa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tiago Barbosa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Inter U20

1 Ocak 2022 yılında Inter B

1 Temmuz 2022 yılında CSKA 1948 II

Tiago Barbosa kimdir

Tiago Barbosa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tiago Barbosa şuan CSKA 1948 II takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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Tiago Barbosa nereli

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