Tiago Cantoro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tiago Cantoro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tiago Cantoro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tiago Cantoro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tiago Cantoro 6 Ocak 2001 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Peru,Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Tiago Cantoro Armentaño şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tiago Cantoro Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tiago Cantoro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cusco FC futbol takımında oynamaktadır. Cusco FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tiago Cantoro'nin Cusco FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Tiago Cantoro Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Tiagocantoro06

http://www.instagram.com/tiagocantoro06_/

Haberin Devamı

Tiago Cantoro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tiago Cantoro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Tiago Cantoro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tiago Cantoro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Universit. II

1 Ocak 2020 yılında Universitario

10 Ocak 2020 yılında Atlético Grau

31 Aralık 2020 yılında Universitario

1 Ocak 2023 yılında Cusco FC

31 Aralık 2023 yılında Universitario

Tiago Cantoro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tiago Cantoro şuan Cusco FC takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.