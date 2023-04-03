Tiago Coser kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tiago Coser Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tiago Coser adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tiago Coser Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tiago Coser 16 Ocak 2004 tarihinde Chapecó şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tiago Coser Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bertolucci Sports yapmaktadır. Tiago Coser, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SL Benfica B futbol takımında oynamaktadır. SL Benfica B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tiago Coser'nin SL Benfica B ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Tiago Coser Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/coser_4/

Tiago Coser Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tiago Coser isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tiago Coser Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tiago Coser futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ocak 2022 yılında Benfica U19

1 Temmuz 2022 yılında Benfica B

Tiago Coser Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tiago Coser şuan SL Benfica B takımında oynamakta ve 43 numaralı formayı giymektedir.

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