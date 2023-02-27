Tiago Fernandes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tiago Fernandes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tiago Fernandes kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tiago Fernandes ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tiago Fernandes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tiago Fernandes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tiago Fernandes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tiago Fernandes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tiago Fernandes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tiago Fernandes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tiago Fernandes 31 Mart 1995 tarihinde Vila Franca de Xira şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Tiago Manuel da Silva Fernandes şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tiago Fernandes Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KSirius Football Management yapmaktadır. Tiago Fernandes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fram Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. Fram Reykjavík takımına 17 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Tiago Fernandes'nin Fram Reykjavík ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Tiago Fernandes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tiago Fernandes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Tiago Fernandes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tiago Fernandes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Sporting Sub-15

1 Temmuz 2010 yılında Sporting U17

1 Temmuz 2012 yılında Belenenses U19

1 Temmuz 2014 yılında CD Fátima

1 Temmuz 2015 yılında Sernache

1 Temmuz 2016 yılında Castelo Branco

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

23 Şubat 2018 yılında Fram Reykjavík

1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

18 Şubat 2021 yılında Grindavík

17 Şubat 2022 yılında Fram Reykjavík

Tiago Fernandes kimdir

Tiago Fernandes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tiago Fernandes şuan Fram Reykjavík takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

AD Carregado (2003-2005), Sporting CP (2005-2008)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

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Tiago Fernandes nereli

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