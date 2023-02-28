Tiago Galvao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tiago Galvao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tiago Galvao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tiago Galvao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tiago Galvao 24 Ağustos 1989 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Tiago Galvão da Silva şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tiago Galvao Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tiago Galvao, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alashkert Yerevan futbol takımında oynamaktadır. Alashkert Yerevan takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tiago Galvao'nin Alashkert Yerevan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tiago Galvao Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tiago Galvao isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Tiago Galvao Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tiago Galvao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Sloboda Uzice

30 Haziran 2011 yılında Paulista FC

1 Temmuz 2011 yılında Sloboda Uzice

1 Temmuz 2014 yılında FC Sheriff

22 Ağustos 2015 yılında Čukarički

31 Ağustos 2016 yılında Borac Cacak

1 Temmuz 2017 yılında Chaves

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

2 Kasım 2018 yılında Floriana

7 Temmuz 2019 yılında Alashkert

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

17 Ocak 2022 yılında Pyunik Erivan

1 Temmuz 2022 yılında Alashkert

Tiago Galvao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tiago Galvao şuan Alashkert Yerevan takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.