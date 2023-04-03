Tiago Goncalves kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tiago Goncalves Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tiago Goncalves adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tiago Goncalves Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tiago Goncalves 26 Nisan 2003 tarihinde Vinhais şehrinde doğmuştur. 1,97 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Tiago André das Dores Gonçalves şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tiago Goncalves Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MRP.POSITIONUMBER yapmaktadır. Tiago Goncalves, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vitória Guimarães SC B B futbol takımında oynamaktadır. Vitória Guimarães SC B B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tiago Goncalves'nin Vitória Guimarães SC B B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tiago Goncalves Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tiago Goncalves isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tiago Goncalves Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tiago Goncalves futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Padroense A17

1 Temmuz 2019 yılında FC Porto U17

1 Temmuz 2020 yılında FC Porto U19

1 Temmuz 2021 yılında Guimarães A23

1 Temmuz 2022 yılında Guimarães B

Tiago Goncalves Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tiago Goncalves şuan Vitória Guimarães SC B B takımında oynamakta ve 56 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tiago Goncalves Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Montes Vinhais (2011-16), FC Porto

Portekiz U16 takımında 1 numaralı formasıyla 29 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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