Tiago Madeira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tiago Madeira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tiago Madeira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Tiago Madeira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Tiago Madeira 23 Mayıs 2001 tarihinde Sines şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Tiago André Madeira Oliveira şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Tiago Madeira Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JSPORTS MANAGEMENT LTD yapmaktadır. Tiago Madeira, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SC Farense A23 futbol takımında oynamaktadır. SC Farense A23 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Tiago Madeira'nin SC Farense A23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.
Tiago Madeira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Tiago Madeira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Farense U19
1 Temmuz 2020 yılında Farense 1910
1 Temmuz 2021 yılında SC Farense A23
Tiago Madeira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Tiago Madeira şuan SC Farense A23 takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.
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