Tiago Marques kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tiago Marques Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tiago Marques adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tiago Marques Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tiago Marques 3 Mart 1988 tarihinde Jataí şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Tiago Marques Rezende şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tiago Marques Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tiago Marques, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Criciúma Esporte Clube futbol takımında oynamaktadır. Criciúma Esporte Clube takımına 19 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Tiago Marques'nin Criciúma Esporte Clube ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tiago Marques Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Tiago Marques isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tiago Marques Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tiago Marques futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2011 yılında Comercial-SP

1 Mayıs 2012 yılında Ferroviária

1 Ocak 2013 yılında Sorocaba (SP)

1 Mayıs 2013 yılında Barueri-SP

1 Ocak 2014 yılında Ferroviária

12 Ağu 2016 yılında Botafogo-SP

15 Aralık 2016 yılında Ferroviária

25 Nisan 2017 yılında Juventude

5 Ocak 2018 yılında Jeju United

18 Temmuz 2019 yılında Ponte Preta

8 Ocak 2020 yılında EC Água Santa

18 Ağu 2020 yılında Ferroviária

22 Şubat 2021 yılında Santo André

4 Haziran 2021 yılında Ituano

19 Ocak 2022 yılında Criciúma EC

Tiago Marques Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tiago Marques şuan Criciúma Esporte Clube takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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