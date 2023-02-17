Tiago Marti Escorza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tiago Marti Escorza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tiago Marti Escorza kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tiago Marti Escorza ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tiago Marti Escorza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tiago Marti Escorza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tiago Marti Escorza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tiago Marti Escorza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tiago Marti Escorza 25 Ağu 1997 tarihinde Corbeil-Essones şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Fransa uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tiago Marti Escorza Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini management 360 yapmaktadır. Tiago Marti Escorza, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Stade Nyonnais futbol takımında oynamaktadır. FC Stade Nyonnais takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Tiago Marti Escorza'nin FC Stade Nyonnais ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tiago Marti Escorzaboyu ve yaşı kaç

Tiago Marti Escorza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tiago Marti Escorza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Tiago Marti Escorza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tiago Marti Escorza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Paris FC B

9 Ağu 2017 yılında Team Vaud U21

17 Şubat 2018 yılında Lausanne-Sport

1 Ocak 2019 yılında Stade Nyonnais

30 Haziran 2019 yılında Lausanne-Sport

1 Temmuz 2019 yılında Stade Nyonnais

Tiago Marti Escorza kimdir

Tiago Marti Escorza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tiago Marti Escorza şuan FC Stade Nyonnais takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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Tiago Marti Escorza nereli

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