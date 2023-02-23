Tiago Matos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tiago Matos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tiago Matos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tiago Matos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tiago Matos 22 Ocak 2001 tarihinde Porto şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Tiago Manuel Maio Matos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tiago Matos Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BS Football Business yapmaktadır. Tiago Matos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Radomiak Radom futbol takımında oynamaktadır. Radomiak Radom takımına 31 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Tiago Matos'nin Radomiak Radom ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Tiago Matos Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/tiagomatos_3/

Tiago Matos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tiago Matos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tiago Matos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tiago Matos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında FC Porto U15

1 Temmuz 2016 yılında FC Porto U17

1 Temmuz 2018 yılında FC Porto U19

1 Temmuz 2020 yılında FC Porto B

31 Ağustos 2021 yılında Radomiak

Tiago Matos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tiago Matos şuan Radomiak Radom takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tiago Matos Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Porto (2010-20);

Portekiz A19 takımında 3 numaralı formasıyla 10 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U18 takımında 3 numaralı formasıyla 4 Aralık 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U17 takımında 3 numaralı formasıyla 29 Ağustos 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U16 takımında 14 numaralı formasıyla 1 Kasım 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U15 takımında 13 numaralı formasıyla 7 Haziran 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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