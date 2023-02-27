Tiago Orobo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tiago Orobo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tiago Orobo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tiago Orobo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tiago Orobo 28 Ekim 1993 tarihinde Orobó (PE) şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Tiago Pereira da Silva şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tiago Orobo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Daejeon Hana Citizen futbol takımında oynamaktadır. Daejeon Hana Citizen takımına 11 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tiago Orobo'nin Daejeon Hana Citizen ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tiago Orobo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tiago Orobo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Tiago Orobo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tiago Orobo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında CA Porto

20 Mart 2014 yılında AD Socorrense

30 Haziran 2014 yılında CA Porto

1 Ocak 2015 yılında AD Socorrense

1 Temmuz 2015 yılında Coruripe

15 Ocak 2016 yılında Jacuipense-BA

1 Nisan 2016 yılında Confiança-SE

15 Aralık 2016 yılında Campinense-PB

25 Ağustos 2017 yılında Qadsia SC

30 Kasım 2018 yılında Maringá FC

15 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

20 Kasım 2019 yılında América-RN

8 Haziran 2020 yılında Fortaleza

19 Ekim 2020 yılında Ponte Preta

31 Ocak 2021 yılında Fortaleza

30 Nisan 2021 yılında Londrina-PR

8 Eylül 2021 yılında Fortaleza

9 Eylül 2021 yılında Al-Jabalain

22 Şubat 2022 yılında Gyeongnam FC

11 Ocak 2023 yılında Daejeon Hana C.

Tiago Orobo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tiago Orobo şuan Daejeon Hana Citizen takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.