Tiago Peres kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tiago Peres Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tiago Peres adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Tiago Peres Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Tiago Peres 26 Eylül 2005 tarihinde Quarteira şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Tiago Sequeira Ribeiro Peres şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Tiago Peres Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Tiago Peres, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SC Farense U19 futbol takımında oynamaktadır. SC Farense U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Tiago Peres'nin SC Farense U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.
Tiago Peres Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Tiago Peres futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında SC Farense U15
1 Temmuz 2019 yılında Vitória SC S15
1 Temmuz 2020 yılında SC Farense A17
1 Temmuz 2021 yılında Farense U19
Tiago Peres Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Tiago Peres şuan SC Farense U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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