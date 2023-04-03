Tiago Sousa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tiago Sousa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tiago Sousa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tiago Sousa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tiago Sousa 27 Temmuz 2006 tarihinde Castelo de Paiva şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Tiago Joaquim da Silva e Sousa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tiago Sousa Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tiago Sousa, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Porto U17 futbol takımında oynamaktadır. FC Porto U17 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Tiago Sousa'nin FC Porto U17 ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Tiago Sousa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tiago Sousa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

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1 Temmuz 2019 yılında FC Porto U15

1 Temmuz 2021 yılında FC Porto U17

Tiago Sousa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tiago Sousa şuan FC Porto U17 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tiago Sousa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SC Paivense (2016-2019), FC Porto (2019-);

Portekiz U16 takımında 9 numaralı formasıyla 17 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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