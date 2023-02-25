Tian Li kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tian Li Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tian Li adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tian Li Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tian Li 19 Şubat 2002 tarihinde Kunming, Yunnan şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 李天 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tian Li Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danman Sports yapmaktadır. Tian Li, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nantong Zhiyun futbol takımında oynamaktadır. Nantong Zhiyun takımına 31 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Tian Li'nin Nantong Zhiyun ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tian Li Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tian Li isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tian Li Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tian Li futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında CQ L. At. U19

28 Şubat 2021 yılında NT Zhiyun U19

31 Ağustos 2022 yılında NT Zhiyun

Tian Li Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tian Li şuan Nantong Zhiyun takımında oynamakta ve 42 numaralı formayı giymektedir.

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