Tian Pantelic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tian Pantelic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tian Pantelic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tian Pantelic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tian Pantelic 31 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tian Pantelic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tian Pantelic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Roltek Dob futbol takımında oynamaktadır. NK Roltek Dob takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tian Pantelic'nin NK Roltek Dob ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tian Pantelic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tian Pantelic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Tian Pantelic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tian Pantelic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağu 2020 yılında NK Krka

3 Şubat 2022 yılında ND Bilje

1 Eylül 2022 yılında NK Triglav

31 Ocak 2023 yılında NK Dob

Tian Pantelic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tian Pantelic şuan NK Roltek Dob takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.