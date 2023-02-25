Tian Xue kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tian Xue Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tian Xue kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tian Xue ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tian Xue kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tian Xue Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tian Xue kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tian Xue Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tian Xue adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tian Xue Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tian Xue 24 Aralık 2002 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 薛天 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tian Xue Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nantong Zhiyun futbol takımında oynamaktadır. Nantong Zhiyun takımına 5 Mayıs 2022 tarihinde katılmıştır. Tian Xue'nin Nantong Zhiyun ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Tian Xue Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tian Xue isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Tian Xue Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tian Xue futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2021 yılında NT Zhiyun U21

5 Mayıs 2022 yılında NT Zhiyun

Tian Xue kimdir

Tian Xue Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tian Xue şuan Nantong Zhiyun takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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Tian Xue nereli

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