Tianci Wang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tianci Wang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tianci Wang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tianci Wang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tianci Wang 13 Mayıs 1996 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 王天赐 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tianci Wang Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kunshan FC futbol takımında oynamaktadır. Kunshan FC takımına 26 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Tianci Wang'nin Kunshan FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tianci Wang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tianci Wang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tianci Wang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tianci Wang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Temmuz 2016 yılında SX K.Yuejia Res

1 Şubat 2017 yılında ZJ Yiteng

9 Nisan 2021 yılında XM Egret Island

26 Nisan 2022 yılında KS FC

Tianci Wang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tianci Wang şuan Kunshan FC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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