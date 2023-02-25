Tianlong Zhang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tianlong Zhang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tianlong Zhang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tianlong Zhang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tianlong Zhang 26 Şubat 1992 tarihinde Jinzhou, Liaoning şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 张天龙 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tianlong Zhang Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Qingdao Hainiu futbol takımında oynamaktadır. Qingdao Hainiu takımına 13 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Tianlong Zhang'nin Qingdao Hainiu ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Tianlong Zhang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tianlong Zhang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tianlong Zhang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tianlong Zhang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında GuaZ FC Res.

1 Ocak 2012 yılında SZ Ruby

28 Şubat 2014 yılında Liaoning FC

1 Ocak 2015 yılında Liaoning Res.

1 Ocak 2016 yılında Liaoning FC

20 Şubat 2017 yılında NMG Zhongyou

31 Aralık 2017 yılında Liaoning FC

25 Şubat 2018 yılında NMG Zhongyou

27 Şubat 2019 yılında Liaoning FC

30 Temmuz 2020 yılında TZ Yuanda

14 Mart 2021 yılında NT Zhiyun

13 Nisan 2022 yılında QD Hainiu

Tianlong Zhang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tianlong Zhang şuan Qingdao Hainiu takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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