Tianyi Gao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tianyi Gao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tianyi Gao kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tianyi Gao ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tianyi Gao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tianyi Gao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tianyi Gao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tianyi Gao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tianyi Gao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tianyi Gao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tianyi Gao 1 Temmuz 1998 tarihinde Dalian, Liaoning şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 高天意 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tianyi Gao Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tianyi Gao, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Beijing Guoan futbol takımında oynamaktadır. Beijing Guoan takımına 16 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Tianyi Gao'nin Beijing Guoan ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Tianyi Gao Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tianyi Gao isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 525 Bin € kadar çıkmıştır.

Tianyi Gao Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tianyi Gao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Şubat 2016 yılında SZ FC

13 Şubat 2017 yılında JS Suning

29 Temmuz 2019 yılında SZ FC

31 Aralık 2019 yılında JS Suning

16 Şubat 2021 yılında BJ Guoan

Tianyi Gao kimdir

Tianyi Gao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tianyi Gao şuan Beijing Guoan takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Tianyi Gao Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Çin takımında 14 numaralı formasıyla 24 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Tianyi Gao nereli

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