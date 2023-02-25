Tianyi Qiu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tianyi Qiu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tianyi Qiu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tianyi Qiu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tianyi Qiu 31 Ocak 1989 tarihinde Shenyang şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 邱添一 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tianyi Qiu Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tianyi Qiu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tianjin Jinmen Tiger futbol takımında oynamaktadır. Tianjin Jinmen Tiger takımına 9 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Tianyi Qiu'nin Tianjin Jinmen Tiger ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tianyi Qiu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tianyi Qiu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tianyi Qiu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tianyi Qiu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2010 yılında SH Shenhua

5 Şubat 2013 yılında WH Zall

9 Ocak 2017 yılında TJ Teda

Tianyi Qiu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tianyi Qiu şuan Tianjin Jinmen Tiger takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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