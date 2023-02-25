Tianyu Gao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tianyu Gao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tianyu Gao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tianyu Gao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tianyu Gao 20 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 高天语 şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tianyu Gao Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zhejiang FC futbol takımında oynamaktadır. Zhejiang FC takımına 30 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Tianyu Gao'nin Zhejiang FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tianyu Gao Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tianyu Gao isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Tianyu Gao Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tianyu Gao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Ağustos 2019 yılında Iwate Grulla M.

1 Şubat 2021 yılında Kulüpsüz

30 Temmuz 2021 yılında ZJ FC

Tianyu Gao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tianyu Gao şuan Zhejiang FC takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.