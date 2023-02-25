Tianyu Guo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tianyu Guo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tianyu Guo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tianyu Guo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tianyu Guo 5 Mart 1999 tarihinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 郭田雨 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tianyu Guo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini sportstar yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shandong Taishan futbol takımında oynamaktadır. Shandong Taishan takımına 28 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Tianyu Guo'nin Shandong Taishan ile sözleşmesi 30 Kasım 2025 tarihinde bitmektedir.

Tianyu Guo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tianyu Guo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tianyu Guo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tianyu Guo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Temmuz 2018 yılında SD Taishan Res.

28 Ocak 2019 yılında SD Luneng

26 Şubat 2019 yılında WH Zall

31 Aralık 2019 yılında SD Luneng

27 Ocak 2022 yılında Vizela

30 Haziran 2022 yılında SD Taishan

Tianyu Guo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tianyu Guo şuan Shandong Taishan takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Tianyu Guo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Çin U20 takımında 19 numaralı formasıyla 8 Mayıs 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

Çin U19 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 2 gol atmıştır.

Çin U17 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 5 gol atmıştır.

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