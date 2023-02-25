Tianyu Guo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tianyu Guo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tianyu Guo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tianyu Guo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Tianyu Guo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tianyu Guo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tianyu Guo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tianyu Guo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tianyu Guo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tianyu Guo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tianyu Guo 5 Mart 1999 tarihinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 郭田雨 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tianyu Guo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini sportstar yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shandong Taishan futbol takımında oynamaktadır. Shandong Taishan takımına 28 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Tianyu Guo'nin Shandong Taishan ile sözleşmesi 30 Kasım 2025 tarihinde bitmektedir.

Tianyu Guo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tianyu Guo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Tianyu Guo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tianyu Guo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Temmuz 2018 yılında SD Taishan Res.

28 Ocak 2019 yılında SD Luneng

26 Şubat 2019 yılında WH Zall

31 Aralık 2019 yılında SD Luneng

27 Ocak 2022 yılında Vizela

30 Haziran 2022 yılında SD Taishan

Tianyu Guo kimdir

Tianyu Guo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tianyu Guo şuan Shandong Taishan takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Tianyu Guo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Çin U20 takımında 19 numaralı formasıyla 8 Mayıs 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

Çin U19 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 2 gol atmıştır.

Çin U17 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 5 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Tianyu Guo nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Son Haberler
Ademilson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ademilson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ademilson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ademilson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Christophe Atangana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christophe Atangana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Christophe Atangana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christophe Atangana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Cheng Qu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cheng Qu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Cheng Qu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cheng Qu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Salahat Agayev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Salahat Agayev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Salahat Agayev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Salahat Agayev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Çok Okunanlar
Fırsatçılara gün doğdu! Göç eden depremzedeler ev bulamıyor! Kira fiyatlarına yüzde 100 zam yaptılar!
Fırsatçılara gün doğdu! Göç eden depremzedeler ev bulamıyor! Kira fiyatlarına yüzde 100 zam yaptılar!
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güner kimdir, nerelidir, hangi partilidir? Osman Güner'inBiyografisi
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güner kimdir, nerelidir, hangi partilidir? Osman Güner'inBiyografisi
Korkunç olay! Denizli'de 16 yaşındaki bir çocuk babasını vahşice katletti!
Korkunç olay! Denizli'de 16 yaşındaki bir çocuk babasını vahşice katletti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü! Rusya Ukrayna savaşı hakkında önemli kararlar verildi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü! Rusya Ukrayna savaşı hakkında önemli kararlar verildi!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi