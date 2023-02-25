Tianyu Qi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tianyu Qi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tianyu Qi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tianyu Qi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tianyu Qi 22 Ocak 1993 tarihinde Dezhou şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 齐天羽 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tianyu Qi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shandong Taishan futbol takımında oynamaktadır. Shandong Taishan takımına 1 Temmuz 2013 tarihinde katılmıştır. Tianyu Qi'nin Shandong Taishan ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Tianyu Qi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tianyu Qi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tianyu Qi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tianyu Qi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında SD Luneng

27 Ağustos 2013 yılında Casa Pia

30 Haziran 2014 yılında SD Luneng

Tianyu Qi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tianyu Qi şuan Shandong Taishan takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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