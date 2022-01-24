Tıbbi Biyokimya Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Tıbbi Biyokimya Uzmanı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Tıbbi Biyokimya Uzmanı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Tıbbi Biyokimya Uzmanı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Tıbbi Biyokimya Uzmanı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Tıbbi Biyokimya Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Tıbbi Biyokimya Uzmanı Maaşları

Tıbbi Biyokimya Uzmanı maaşı ortalama olarak aylık 11500_TL'dir. En düşük Tıbbi Biyokimya Uzmanı maaşı 7500_TL, En yüksek ise 15500_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tıbbi Biyokimya Uzmanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2212.02

Meslek Adı :

Tıbbi Biyokimya Uzmanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Sağlık İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Tıp Doktorları

Meslek Birim Grubu :

Uzman Tıp Doktorları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İnsan vücudundaki hastalıkların teşhis, tedavi ve takibi amacıyla kan, idrar ve vücut içi boşluklardan alınan örnek sıvıların analizlerini yapan, değerlendiren, yorumlayan uzmandır.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tıbbi Biyokimya Uzmanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

g) Hasta test sonuçlarını değerlendirmek, kontrol etmek, raporlamak, onaylamak, uyumsuz bulunan teslerin tekrar yapılmasını istemek,

h) Hastaların önceki tetkik sonuçları ile son yapılan tetkik sonuçlarını karşılaştırarak değerlendirip yorumlamak,

i) Gerektiğinde laboratuar testlerini manuel yöntemlerle yapmak,

j) Cihaza, hasta populasyonuna ve testin çalışma prensibine göre referans aralıklarını belirlemek,

k) Kliniklerle hasta test sonuçları üzerinde konsültasyonda bulunmak,

l) Laboratuar testlerinin internal ve eksternal kalite kontrollerini yapmak,

m) Laboratuarda kullanılan malzemeler ile kan örneklerinin uygun koşullarda saklanması ve korunmasını sağlamak,

n) Biyokimya laboratuarında kullanılan cihazların kalibrasyonlarının yapılmasını sağlamak, gerekli kontrolleri yapmak,

o) Biyokimya laboratuarında kullanılan cihazların günlük ve haftalık bakım ve temizliklerinin yapılmasını sağlamak ve gerekli kontrolleri yapmak,

p) İstenilmesi halinde gebelik tarama testleri yapmak, evlilik raporları düzenlemek,

q) Mesleği ile ilgili bilimsel gelişmeleri ve yayınları izlemek , kongre ,sempozyum vb. gibi aktivitelere katılmak,

r) Biyokimya laboratuarında çalışan personelin nöbet ve izinlerini düzenlemek,

s) Mahiyetinde görev yapan sağlık personelinin eğitim ve denetiminden sorumlu olmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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