Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Sorumlu Müdürü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Sorumlu Müdürü maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Sorumlu Müdürü pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Sorumlu Müdürü nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Sorumlu Müdürü olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Sorumlu Müdürü Maaşı Ne Kadar? 2022 Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Sorumlu Müdürü Maaşları

Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Sorumlu Müdürü maaşı ortalama olarak aylık 15625_TL'dir. En düşük Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Sorumlu Müdürü maaşı 9250_TL, En yüksek ise 22000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Sorumlu Müdürü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

1342.05

Meslek Adı :

Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Sorumlu Müdürü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Yöneticiler

Meslek Alt Ana Grubu :

Üretim Ve Uzmanlaşmış Hizmet Müdürleri

Meslek Grubu :

Profesyonel Hizmet Müdürleri

Meslek Birim Grubu :

Sağlık Hizmetleri Müdürleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Çalışma belgesi düzenlenmiş ve tıbbi cihaz satış merkezlerinin faaliyetlerinden işleteni ile birlikte sorumlu kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Sorumlu Müdürü; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Satış merkezinin tüm faaliyetleriyle ilgili işleri yürütmek ve sorumluluğunu üstlenmek,

b) Satışı yapılan cihazlarla ilgili rapor edilen olumsuz olayları, kuruma ve ilgili cihazın imalatçısına veya ithalatçısına bildirmek,

c) Denetimler sırasında her türlü kolaylığı göstermek ve talep edilen her türlü bilgi, belge ve defterleri ilgililere vermek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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