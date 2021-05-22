Tıbbi Cihaz Üretimi Teknisyeni, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Adı : Tıbbi Cihaz Üretimi Teknisyeni

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Sağlık İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Tıp Teknisyenleri Ve Eczacılık Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu : Tıbbi Görüntüleme Ve Tedavi Edici Cihaz Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Nükleer Teknoloji Ve Radyasyon Güvenliği Teknikeri; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

vb. görev ve işlemleri yerine getirir

Tıbbi Cihaz Üretimi Teknisyeni Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Kapı/Geçiş Kontrol Sistemleri Montajcısı mesleği için “8211.19” kod olarak kullanılır iken Ahşap Kaplama Pres Operatörü mesleği için “8172.18” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Tıbbi Cihaz Üretimi Teknisyeni Meslek Kodu “3211.32” olarak belirlenmiştir.

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