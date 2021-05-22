Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Sağlık Teknikeri, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 3344.02

Meslek Adı : Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Sağlık Teknikeri

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : İş Ve İdare İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : İdari Ve Uzman Sekreterler

Meslek Birim Grubu : Tıbbi Sekreterler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Önlisans

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Tıp ve sağlık teknolojisinin çeşitli dallarında yapılan bilimsel araştırmalarda elde edilen bulguların derlenmesi, düzene konması ve araştırıcıların hizmetine sunulması konularında çalışan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Sağlık Teknikeri; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Çalıştığı hastanelerde yatak ve tedavi olanakları, giriş yapan hastaların çeşitli birimlere dağılımı, yapılan tedavinin türü, süresi, şifa ile taburcu olan veya ölenlerin vb. sayılarını toplamak, düzenlemek ve ilgililerin hizmetine sunmak,

b) Çalıştığı hastane veya sağlık kuruluşunun verimlilik, yatak kapasitesi, doğum hızı, ölüm oranı vb. konulardaki periyodik istatistik cetvellerini derlemek ve araştırıcıların hizmetine sunulması için düzene koymak,

c) Tıp alanında yapılan bilimsel araştırmalarda elde edilen bulguları derlemek ve düzene koymak,

d) Hastanelerde hasta kaydı ve taburcu işlemlerini yapmak, ilgili bölüm veya doktorlara göndermek,

e) Tıbbi raporları yazmak,

f) Hastane arşivini baştan kurup düzenlemesine yardımcı olmak,vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Sağlık Teknikeri Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Kar Ezme (Snow Track) Makinesi Operatörü mesleği için “8342.29” kod olarak kullanılır iken Ahşap Karoserci mesleği için “7522.02” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Sağlık Teknikeri Meslek Kodu “3344.02” olarak belirlenmiştir.

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