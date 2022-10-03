Tıbbi Görüntüleme Sistemleri Teknik Servis Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Tıbbi Görüntüleme Sistemleri Teknik Servis Elemanı görev tanımı nedir, Tıbbi Görüntüleme Sistemleri Teknik Servis Elemanı ne iş yapar, Tıbbi Görüntüleme Sistemleri Teknik Servis Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tıbbi Görüntüleme Sistemleri Teknik Servis Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tıbbi Görüntüleme Sistemleri Teknik Servis Elemanı Tanımı;

__

Tıbbi Görüntüleme Sistemleri Teknik Servis Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Tıbbi Görüntüleme Sistemleri Teknik Servis Elemanı Maaşları

Tıbbi Görüntüleme Sistemleri Teknik Servis Elemanı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Tıbbi Görüntüleme Sistemleri Teknik Servis Elemanı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tıbbi Görüntüleme Sistemleri Teknik Servis Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7421.01

Meslek Adı :

Tıbbi Görüntüleme Sistemleri Teknik Servis Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Elektrik Ve Elektronik İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Elektronik Ve Telekomünikasyon Kurulumcuları Ve Tamircileri

Meslek Birim Grubu :

Elektronik Mekanikerleri Ve Servis Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Tıbbi görüntüleme cihazlarına ilişkin kurulum şartlarını kontrol etme, montaj, ilk çalıştırma, bakım, onarım ve kalibrasyon ile ayar işlerini kendi başına ve/veya teknik destek ekibi ile belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli ara elemandır.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tıbbi Görüntüleme Sistemleri Teknik Servis Elemanı, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş organizasyonu yapmak,

b) Temel elektrik- elektromekanik kontrolleri gerçekleştirmek,

c) Biyomedikal sistemlerle ilgili temel ölçümleri yapmak,

d) Tıbbi teknoloji organizasyonlarını yapmak,

e) Görüntüleme cihazlarının kurulum ve ortam şartlarını kontrol etmek, arızalarını tespit etmek ve gidermek,

f) Ultrasonik ve x-ışınlı görüntüleyicilerin, nükleer tıp görüntüleme cihazlarının, elektromanyetik görüntüleyici ünitelerinin, tomografi ünitelerinin kurulumunu ve montajını, periyodik bakımlarını yapmak, kalibrasyon ve ayarlarını kontrol etmek,

g) Cihazların bilgisayar ve ilgili çevre birimleri ile bağlantılarını yapmak,

h) Hastane veri ağ bağlantılarını kontrol etmek ve tanımlamalarını yapmak,

i) Endoskopik cihazların ve monitörlerin tamir ve bakımlarını yapmak,

j) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?