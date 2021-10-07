Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Sağlık Teknikeri/Radyoloji Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, ve İş İlanları

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Sağlık Teknikeri/Radyoloji Teknikeri görev tanımı nedir, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Sağlık Teknikeri/Radyoloji Teknikeri ne iş yapar, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Sağlık Teknikeri/Radyoloji Teknikeri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Sağlık Teknikeri/Radyoloji Teknikeri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Sağlık Teknikeri/Radyoloji Teknikeri Tanımı;

Hastanın muayenesi sonucunda hekimler tarafından istenen tetkik ile radyolojik görüntülüme yöntemlerini kullanarak hastanın vücudunun belirli kısımlarının görüntülenmesi işlemini yapan ve bunları kullanıma hazır hale getiren kişidir.

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Sağlık Teknikeri/Radyoloji Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2021 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Sağlık Teknikeri/Radyoloji Teknikeri Maaşları

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Sağlık Teknikeri/Radyoloji Teknikeri maaşı ortalama aylık 3.860 - TL’dir. En düşük Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Sağlık Teknikeri/Radyoloji Teknikeri maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 6.350 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Sağlık Teknikeri/Radyoloji Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Sağlık Teknikeri/Radyoloji Teknikeri Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Önlisans

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Sağlık Teknikeri/Radyoloji Teknikeri Ne İş Yapar?

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Sağlık Teknikeri/Radyoloji Teknikeri; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Tıbbi Görüntüleme Teknikeri uzman hekiminin gözetimi altında çalışmak,

b) İş organizasyonu yapmak,

c) Cihazı radyolojik incelemeye hazır hale getirmek

d) Hastayı radyolojik incelemeye hazır hale getirmek,

e) Radyografi çekimi yapmak,

f) Seyyar cihazlarla radyografi çekimi yapmak,

g) Film banyo/baskı işlemleri yapmak,

h) Bilgisayarlı tomografi çekimi yapmak,

i) Manyetik rezonans görüntüleme yapmak,

j) Kemik mineral dansitometresi çekimi yapmak,

k) Mamografi çekimi yapmak,

l) Angiografi görüntülemesi yapmak,

m) Nükleer tıp görüntülemesi yapmak,

n) Radyoterapi simülasyon görüntülemesi yapmak,

o) İmmobilizasyonu sağlamak için gerekli uygulamaları yapmak,

p) Fokalize blok işlemleri yapmak,

q) Radyoterapi tedavi planını uygulamak,

r) Çekim yapılan alanın düzen ve temizliğinden sorumlu olmak,

s) Tetkik filmlerinin hazırlanmasını ve rapora girecek şekilde uygun yerde muhafazasını sağlamak,

t) Hastaya uygulanan radyolojik işlemle ilgili hasta ve/veya yakınına eğitim vermek,

u) Tedaviyi uygular, tedavi süresince hastanın durumunu kontrol etmek,

v) Kullandığı cihazların bakımını, temizliğini, ve basit onarımlarını yapmak ve kullanıma hazır bulundurmak

w) İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygulamak,

x) Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışmak,

y) Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Sağlık Teknikeri/Radyoloji Teknikeri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Sağlık İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Tıp Teknisyenleri Ve Eczacılık Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Tıbbi Görüntüleme Ve Tedavi Edici Cihaz Teknisyenleri

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Sağlık Teknikeri/Radyoloji Teknikeri Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Sağlık Teknikeri/Radyoloji Teknikeri mesleğinin meslek kodu 3211.23 olarak belirlenmiştir



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