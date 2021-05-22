Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Sağlık Teknikeri/Radyoloji Teknikeri, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 3211.23

Meslek Adı : Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Sağlık Teknikeri/Radyoloji Teknikeri

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Sağlık İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Tıp Teknisyenleri Ve Eczacılık Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu : Tıbbi Görüntüleme Ve Tedavi Edici Cihaz Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Önlisans

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Hastanın muayenesi sonucunda hekimler tarafından istenen tetkik ile radyolojik görüntülüme yöntemlerini kullanarak hastanın vücudunun belirli kısımlarının görüntülenmesi işlemini yapan ve bunları kullanıma hazır hale getiren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Sağlık Teknikeri/Radyoloji Teknikeri; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Tıbbi Görüntüleme Teknikeri uzman hekiminin gözetimi altında çalışmak,

b) İş organizasyonu yapmak,

c) Cihazı radyolojik incelemeye hazır hale getirmek

d) Hastayı radyolojik incelemeye hazır hale getirmek,

e) Radyografi çekimi yapmak,

f) Seyyar cihazlarla radyografi çekimi yapmak,

g) Film banyo/baskı işlemleri yapmak,

h) Bilgisayarlı tomografi çekimi yapmak,

i) Manyetik rezonans görüntüleme yapmak,

j) Kemik mineral dansitometresi çekimi yapmak,

k) Mamografi çekimi yapmak,

l) Angiografi görüntülemesi yapmak,

m) Nükleer tıp görüntülemesi yapmak,

n) Radyoterapi simülasyon görüntülemesi yapmak,

o) İmmobilizasyonu sağlamak için gerekli uygulamaları yapmak,

p) Fokalize blok işlemleri yapmak,

q) Radyoterapi tedavi planını uygulamak,

r) Çekim yapılan alanın düzen ve temizliğinden sorumlu olmak,

s) Tetkik filmlerinin hazırlanmasını ve rapora girecek şekilde uygun yerde muhafazasını sağlamak,

t) Hastaya uygulanan radyolojik işlemle ilgili hasta ve/veya yakınına eğitim vermek,

u) Tedaviyi uygular, tedavi süresince hastanın durumunu kontrol etmek,

v) Kullandığı cihazların bakımını, temizliğini, ve basit onarımlarını yapmak ve kullanıma hazır bulundurmak

w) İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygulamak,

x) Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışmak,

y) Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunmak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Sağlık Teknikeri/Radyoloji Teknikeri Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Kesici (Makine İle) -Ayakkabı, Çanta Vb. mesleği için “8156.04” kod olarak kullanılır iken Ahşap Kenar Bantlama Makinesi Operatörü mesleği için “7522.09” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Sağlık Teknikeri/Radyoloji Teknikeri Meslek Kodu “3211.23” olarak belirlenmiştir.

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