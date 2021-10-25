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Tıbbi Laboratuar Teknikleri Sağlık Teknikeri Maaşı Ne Kadar? Maaşları ve İş İlanları

Tıbbi Laboratuar Teknikleri Sağlık Teknikeri VERİGİRİŞİ. Tıbbi Laboratuar Teknikleri Sağlık Teknikeri maaşı ne kadar? Haberimizden 2021 Tıbbi Laboratuar Teknikleri Sağlık Teknikeri maaşları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Tıbbi Laboratuar Teknikleri Sağlık Teknikeri Maaşı Ne Kadar? Maaşları ve İş İlanları

Tıbbi Laboratuar Teknikleri Sağlık Teknikeri görev tanımı nedir, Tıbbi Laboratuar Teknikleri Sağlık Teknikeri ne iş yapar, Tıbbi Laboratuar Teknikleri Sağlık Teknikeri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tıbbi Laboratuar Teknikleri Sağlık Teknikeri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tıbbi Laboratuar Teknikleri Sağlık Teknikeri Tanımı;

Sağlık kurumları bünyesindeki tanı ve tedavi laboratuarlarında hastanın durumu ile ilgili olarak, hekimin gerekli gördüğü tıbbi analizleri yapan kişidir.

Tıbbi Laboratuar Teknikleri Sağlık Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2021 Tıbbi Laboratuar Teknikleri Sağlık Teknikeri Maaşları

Tıbbi Laboratuar Teknikleri Sağlık Teknikeri maaşı ortalama aylık 6.800 - TL’dir. En düşük Tıbbi Laboratuar Teknikleri Sağlık Teknikeri maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 10.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tıbbi Laboratuar Teknikleri Sağlık Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İşkur Tıbbi Laboratuar Teknikleri Sağlık Teknikeri İş İlanları İçin Tıklayın

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Tıbbi Laboratuar Teknikleri Sağlık Teknikeri Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Önlisans

Tıbbi Laboratuar Teknikleri Sağlık Teknikeri Ne İş Yapar?

Tıbbi Laboratuar Teknikleri Sağlık Teknikeri; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a)    Laboratuardaki test cihazları ve araçlarının kullanım öncesi kontrollerini yapmak,
b)    Deneyler, analizler ve testlerde kullanılacak numune ve örnekleri hazırlamak,
c)    Tahlil edilecek katı ve sıvı örneklerin test edilebilmesi için gerekli kimyasal sıvıları ve karışımları ve fiziksel şartları hazırlamak,
d)    Laboratuar araç - gereçlerini kullanarak istenilen deney, test ve analizleri yapmak,
e)    Deney, test ve analiz bulgularını rapor etmek, takip işlemlerini yapmak,
f)    Laboratuar araç - gereçlerini temizlemek, dezenfekte etmek ve bakımını yapmak,
g)    Laboratuar uzmanlarının ve tıp adamlarının araştırma çalışmalarına yardımcı olmak,vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Tıbbi Laboratuar Teknikleri Sağlık Teknikeri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Sağlık İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Tıp Teknisyenleri Ve Eczacılık Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Tıbbi Laboratuvar Ve Patoloji Laboratuvarı Teknisyenleri

Tıbbi Laboratuar Teknikleri Sağlık Teknikeri Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Tıbbi Laboratuar Teknikleri Sağlık Teknikeri mesleğinin meslek kodu 3212.02 olarak belirlenmiştir

YORUM KAT: Yukarıdaki Tıbbi Laboratuar Teknikleri Sağlık Teknikeri maaşlarına ek sizlerde Tıbbi Laboratuar Teknikleri Sağlık Teknikeri mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere  iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

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