Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler Teknikeri maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler Teknikeri pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler Teknikeri nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler Teknikeri olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler Teknikeri Maaşları

Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler Teknikeri maaşı ortalama olarak aylık 6250_TL'dir. En düşük Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler Teknikeri maaşı 4500_TL, En yüksek ise 8000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3142.24

Meslek Adı :

Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler Teknikeri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Yaşam Bilimleri Teknisyenleri Ve İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Tarım Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Gıda, ilaç ve kozmetik endüstrisinde ekonomik değeri olan tıbbi bitkilerin yetiştirilmesi, etkin madde elde edilmesi, korunması, kültüre alınması, özelliklerinin belirlenmesi için gerekli çalışmaları yapan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Teknikeri, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Her türlü tıbbi bitkinin yetiştirilmesinde tıbbi bitkilerin maruz kalabileceği hastalık ve zararlıların belirlenmesi ve bunlarla mücadele konusunda çalışmaların yürütülmesini sağlamak,

b) Tıbbi bitkilerin hasatlama işlemlerini yapmak,

c) Yeşil olarak toplanan bitkileri kurutulması ve saklanması işlerinde çalışmak,

d) Tıbbi bitkilerden çeşitli yağların çıkarılmasına çalışmak ve laboratuar ortamında etkin madde üretiminde görev almak,

e) Tıbbi bitkileri öğüterek çeşitli ilaç hammaddelerini hazırlamak,

f) Tıbbi bitkilerden elde edilen etkin maddelerin saklanması ve korunması işlerini yapmak,

g) Parfüm, krem, merhem, losyon vb. kozmetik ürünlerin yapımında görev almak,

h) Tıbbi bitkilerin üretildiği sera, tarla ve depoları mikroplardan arındırmak için kimyasal maddelerle temizlemek,

i) Çeşitli tıbbi bitkilerin satış ve pazarlamasında görev almak,

j) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak,

k) İşçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, uyulmasını sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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