Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler Yetiştiricisi görev tanımı nedir, Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler Yetiştiricisi ne iş yapar, Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler Yetiştiricisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler Yetiştiricisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler Yetiştiricisi Tanımı;

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Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler Yetiştiricisi Maaşları

Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler Yetiştiricisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler Yetiştiricisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler Yetiştiricisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6112.11

Meslek Adı :

Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler Yetiştiricisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu :

Bahçıvanlar Ve Bitkisel Ürün Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu :

Ağaç Ve Çalı Ürünleri Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Tıbbi ve aromatik bitkilerle ilgili ekim, dikim, gübreleme, sulama, hastalık ve zararlılarla mücadele edebilen, hasat, harman, kurutma, standardizasyon, muhafazasıyla işlemesini yapabilen ve üretim tekniklerini kullanarak tıbbi ve aromatik bitki yetiştiren kişidir .

Görev ve İşlem Basamakları :

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştirme İşçisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Tıbbi aromatik bitkileri yetiştirmek ve işlemek

b) İlaç ve baharat bitkileri yetiştirmek

c) Soğanlı bitkiler yetiştirmek vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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