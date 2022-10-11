Tıbbi ve Tehlikeli Atık Toplayıcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Tıbbi ve Tehlikeli Atık Toplayıcısı görev tanımı nedir, Tıbbi ve Tehlikeli Atık Toplayıcısı ne iş yapar, Tıbbi ve Tehlikeli Atık Toplayıcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tıbbi ve Tehlikeli Atık Toplayıcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tıbbi ve Tehlikeli Atık Toplayıcısı Tanımı;

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Tıbbi ve Tehlikeli Atık Toplayıcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Tıbbi ve Tehlikeli Atık Toplayıcısı Maaşları

Tıbbi ve Tehlikeli Atık Toplayıcısı maaşı ortalama aylık 6200 _TL’dir. En düşük Tıbbi ve Tehlikeli Atık Toplayıcısı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tıbbi ve Tehlikeli Atık Toplayıcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9611.02

Meslek Adı :

Tıbbi ve Tehlikeli Atık Toplayıcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Çöpçüler Ve Diğer Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Çöpçüler

Meslek Birim Grubu :

Çöp Ve Geri Dönüşüm Atıkları Toplayıcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Tıbbi ve tehlikeli atık toplama ve taşıma süreçlerini yürüten kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tıbbi ve Tehlikeli Atık Toplayıcısı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: a)Atıkların toplanması ve taşınmasında kullanılacak araç ve ekipmanları hazırlamak,

b)Ünite içi atık toplamak,

c)Atıkları ünite içinde taşımak, d)Atıkları geçici depolamak,Atıkları geçici atık depolarından bertaraf/sterilizasyon tesisine taşımak,

e)Bertaraf/sterilizasyon tesisinde atıkları boşaltmak, f)Eğitim planlama ve organizasyon çalışmalarına katılmak , vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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