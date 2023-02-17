Tibe Vanhaeren kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tibe Vanhaeren Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tibe Vanhaeren adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tibe Vanhaeren Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tibe Vanhaeren 28 Ekim 2003 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tibe Vanhaeren Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AXL yapmaktadır. Tibe Vanhaeren, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Oud-Heverlee Leuven U23 futbol takımında oynamaktadır. Oud-Heverlee Leuven U23 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tibe Vanhaeren'nin Oud-Heverlee Leuven U23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tibe Vanhaeren Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tibe Vanhaeren isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Tibe Vanhaeren Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tibe Vanhaeren futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında OH Leuven Alt.

1 Temmuz 2020 yılında OH Leuven U18

1 Temmuz 2022 yılında OH Leuven U23

Tibe Vanhaeren Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tibe Vanhaeren şuan Oud-Heverlee Leuven U23 takımında oynamakta ve 59 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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