Tiberiu Capusa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tiberiu Capusa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tiberiu Capusa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tiberiu Capusa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tiberiu Capusa 6 Nisan 1998 tarihinde Bacău şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Tiberiu Ionuţ Căpușă şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tiberiu Capusa Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CID Marinescu yapmaktadır. Tiberiu Capusa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFC Chindia Targoviste futbol takımında oynamaktadır. AFC Chindia Targoviste takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Tiberiu Capusa'nin AFC Chindia Targoviste ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Tiberiu Capusa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tiberiu Capusa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tiberiu Capusa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tiberiu Capusa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında FC Viitorul

1 Temmuz 2018 yılında U Cluj

30 Haziran 2019 yılında FC Viitorul

28 Ağustos 2020 yılında Chindia

30 Haziran 2021 yılında FCV Farul

1 Temmuz 2021 yılında Chindia

Tiberiu Capusa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tiberiu Capusa şuan AFC Chindia Targoviste takımında oynamakta ve 98 numaralı formayı giymektedir.

Tiberiu Capusa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Romanya takımında 2 numaralı formasıyla 6 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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