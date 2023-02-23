Tiberiu Matenciuc kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tiberiu Matenciuc Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tiberiu Matenciuc adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tiberiu Matenciuc Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tiberiu Matenciuc 27 Ocak 2001 tarihinde Sibiu şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Tiberiu-Alexandru Matenciuc şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tiberiu Matenciuc Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSC 1599 Selimbar futbol takımında oynamaktadır. CSC 1599 Selimbar takımına 1 Ağustos 2019 tarihinde katılmıştır. Tiberiu Matenciuc'nin CSC 1599 Selimbar ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tiberiu Matenciuc Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tiberiu Matenciuc isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tiberiu Matenciuc Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tiberiu Matenciuc futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2019 yılında CSC Selimbar

Tiberiu Matenciuc Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tiberiu Matenciuc şuan CSC 1599 Selimbar takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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