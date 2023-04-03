Tiberiu Mistode kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tiberiu Mistode Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tiberiu Mistode adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Tiberiu Mistode Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Tiberiu Mistode {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Tiberiu Mistode Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CFR Cluj U19 futbol takımında oynamaktadır. CFR Cluj U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Tiberiu Mistode'nin CFR Cluj U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Tiberiu Mistode Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Tiberiu Mistode Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Tiberiu Mistode şuan CFR Cluj U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.