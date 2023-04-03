Tiberiu Mistode kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tiberiu Mistode Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Tiberiu Mistode kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tiberiu Mistode ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.