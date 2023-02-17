Tibo Herbots kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tibo Herbots Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tibo Herbots adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tibo Herbots Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tibo Herbots 7 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tibo Herbots Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tibo Herbots, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KVK Tienen futbol takımında oynamaktadır. KVK Tienen takımına 12 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tibo Herbots'nin KVK Tienen ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tibo Herbots Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tibo Herbots isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tibo Herbots Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tibo Herbots futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında OH Leuven Alt.

1 Temmuz 2014 yılında Standard Alt.

1 Temmuz 2016 yılında St. Truiden U19

1 Temmuz 2017 yılında St.Truiden U21

1 Temmuz 2019 yılında VV St. Truiden

1 Temmuz 2020 yılında Union SG

12 Temmuz 2022 yılında KVK Tienen

Tibo Herbots Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tibo Herbots şuan KVK Tienen takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tibo Herbots Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

VKM Sint-Truiden (2008-2010), STVV (2010-2011), OH Leuven (2011-2014), Standard de Liège (2014-2016), STVV (2016-2017)

Belçika U19 takımında 1 numaralı formasıyla 8 Ağu 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Belçika U17 takımında 12 numaralı formasıyla 22 Ocak 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Belçika U16 takımında 12 numaralı formasıyla 11 Nisan 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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