Tibo Van De Velde kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tibo Van De Velde Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tibo Van De Velde kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tibo Van De Velde ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tibo Van De Velde kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tibo Van De Velde Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tibo Van De Velde adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tibo Van De Velde Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tibo Van De Velde 5 Aralık 1993 tarihinde Maldegem şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Belçika uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tibo Van De Velde Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tibo Van De Velde, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KVC Winkel Sport futbol takımında oynamaktadır. KVC Winkel Sport takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Tibo Van De Velde'nin KVC Winkel Sport ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tibo Van De Veldeboyu ve yaşı kaç

Tibo Van De Velde Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tibo Van De Velde isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Tibo Van De Velde Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tibo Van De Velde futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında KSV Roeselare

1 Temmuz 2012 yılında KAA Gent U21

3 Ocak 2013 yılında KMSK Deinze

1 Temmuz 2014 yılında KSC Grimbergen

1 Temmuz 2015 yılında Cercle Brugge

12 Ağu 2016 yılında FC Eindhoven

1 Temmuz 2018 yılında FC Knokke

1 Temmuz 2019 yılında Zwevezele

1 Temmuz 2021 yılında KVC Winkel Sp.

Tibo Van De Velde kimdir

Tibo Van De Velde Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tibo Van De Velde şuan KVC Winkel Sport takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

KSK Maldegem, Club Brugge, KSV Roeselare (-2010)

Tibo Van De Velde Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Belçika U18 takımında 10 numaralı formasıyla 23 Kasım 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Belçika U17 takımında 11 numaralı formasıyla 7 Nisan 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Belçika U16 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Belçika U15 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Tibo Van De Velde nereli

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