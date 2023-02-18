Tibor Banic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tibor Banic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tibor Banic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tibor Banic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tibor Banic 26 Ocak 2000 tarihinde Varaždin şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Tibor Banić şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tibor Banic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tibor Banic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Aluminij Kidricevo futbol takımında oynamaktadır. NK Aluminij Kidricevo takımına 20 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. Tibor Banic'nin NK Aluminij Kidricevo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tibor Banic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tibor Banic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Tibor Banic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tibor Banic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Temmuz 2015 yılında DNS Zavrc U19

26 Temmuz 2017 yılında NK Aluminij U19

30 Haziran 2018 yılında DNS Zavrc U19

9 Ağu 2018 yılında NK Aluminij U19

20 Şubat 2019 yılında NK Aluminij

13 Şubat 2020 yılında SD Videm

31 Aralık 2020 yılında NK Aluminij

18 Ocak 2022 yılında NK Brezice 1919

30 Haziran 2022 yılında NK Aluminij

Tibor Banic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tibor Banic şuan NK Aluminij Kidricevo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.