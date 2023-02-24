Tibor Lippai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tibor Lippai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tibor Lippai adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tibor Lippai Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tibor Lippai 24 Aralık 1997 tarihinde doğmuştur. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tibor Lippai Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kazincbarcikai SC futbol takımında oynamaktadır. Kazincbarcikai SC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tibor Lippai'nin Kazincbarcikai SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tibor Lippai Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tibor Lippai isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tibor Lippai Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tibor Lippai futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Ağustos 2011 yılında Debrecen U17

1 Temmuz 2013 yılında Debrecen U19

14 Ağustos 2015 yılında Hajdúböszörmény TE U19

30 Haziran 2016 yılında Debrecen U19

16 Ağustos 2016 yılında Balkány

19 Temmuz 2017 yılında Hajdúböszörmény

23 Temmuz 2018 yılında FC Tiszaújváros

26 Temmuz 2020 yılında Füzesgyarmat

1 Temmuz 2022 yılında Kazincbarcika

Tibor Lippai Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tibor Lippai şuan Kazincbarcikai SC takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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