Tibor Szabo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tibor Szabo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tibor Szabo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tibor Szabo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tibor Szabo 3 Nisan 2005 tarihinde Jászberény şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tibor Szabo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tibor Szabo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Budapest Honvéd FC futbol takımında oynamaktadır. Budapest Honvéd FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tibor Szabo'nin Budapest Honvéd FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Tibor Szabo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tibor Szabo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tibor Szabo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tibor Szabo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2019 yılında Honvéd Alt.

1 Temmuz 2020 yılında Honvéd U17

1 Ocak 2021 yılında Honvéd U19

1 Temmuz 2021 yılında Honvéd II

1 Temmuz 2022 yılında Honvéd

Tibor Szabo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tibor Szabo şuan Budapest Honvéd FC takımında oynamakta ve 98 numaralı formayı giymektedir.

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