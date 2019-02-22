Ticaret anlaşması umutlarıyla ABD piyasaları açılış öncesi yükseldi
ABD hisse senedi piyasaları açılış öncesinde, ABD ve Çin arasındaki ticaret toplantılarında olumlu sonuç alınacağı umutlarıyla, yükseldi.
ABD hisse senedi piyasaları açılış öncesinde, ABD ve Çin arasındaki ticaret toplantılarında olumlu sonuç alınacağı umutlarıyla, yükseldi.
Ticaret toplantıları beklentileri ve iş dünyasından gelen veriler etkisiyle ABD hisse senedi piyasalarında açılış öncesi durum şöyle:
- Dow Jones yüzde 0.44,
- Nasdaq yüzde 0.44 ve
- S&P yüzde 0.41 yükseldi.
Dolar euro karşısında yüzde 0.3 değer kaybederken, sterlin karşısında yüzde 0.16 değer kazandı.
DHA
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