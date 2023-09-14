Ticaret Bakanı Bolat: "Türk Devletleri Teşkilatı kilit bir öneme sahip"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı'nın, bu konjonktürde ortaya koyduğu vizyon ve projeler ile artık önemli bir güç merkezi haline geldiğinin altını çizerek, "Üyelerinin kaynakları, güçleri ve vizyonları ile dünyadaki...

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Ticaret Bakanı Bolat: "Türk Devletleri Teşkilatı kilit bir öneme sahip"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı'nın, bu konjonktürde ortaya koyduğu vizyon ve projeler ile artık önemli bir güç merkezi haline geldiğinin altını çizerek, "Üyelerinin kaynakları, güçleri ve vizyonları ile dünyadaki gıda ve enerji krizleri ile baş etmede, jeostratejik konumlarıyla dünyanın en önemli lojistik kanalları üzerinde bulunma noktasında artık Türk Devleti Teşkilatı kilit bir öneme sahiptir" dedi.

Türk Dünyası İş Forumu, Türk Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği tarafından, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, küresel düzeyde savaş, pandemi ve iklim değişikliği gibi olayların yaşandığı zor bir dönemden geçtiklerini söyledi. Bakan Bolat, "Daha birkaç gün önce büyük bir depremle sarsılan kardeş ülke Fas'ta çok sayıda can kaybı ve yıkım yaşandı. Libya'da ise büyük bir sel felaketi yaşandı. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Türk Devletleri Teşkilatı kilit bir öneme sahip"

Türk Devletleri Teşkilatı'nın, bu konjonktürde ortaya koyduğu vizyon ve projeler ile artık önemli bir güç merkezi haline geldiğinin altını çizen Bolat, "Üyelerinin kaynakları, güçleri ve vizyonları ile dünyadaki gıda ve enerji krizleri ile baş etmede, jeostratejik konumlarıyla dünyanın en önemli lojistik kanalları üzerinde bulunma noktasında artık Türk Devletleri Teşkilatı kilit bir öneme sahiptir. Biz kardeş ülkeler bir arada ortaklık temelinde güç birliğimizi, iş birliğimizi, dayanışmamızı ve entegrasyonumuzu güçlendireceğiz ve artıracağız" diye konuştu.

"Teşkilat üyeleri arasındaki toplam ihracat payını 2030 yılına kadar yüzde 10'a yükseltme konusunda bir hedef belirledik"

Bakan Bolat, "TDT olarak, 170 milyonu aşan genç nüfus, 1,5 trilyon doları aşan milli gelir, 1,2 trilyona yaklaşan toplam ticaret hacmi ile dünya ekonomisinde önemli bir güce sahibiz. Türk Devletleri Teşkilatı olarak, yeni üyelerin katılımı ile genişlemekte ve güçlenmekteyiz. Macaristan ve Türkmenistan'dan sonra KKTC'nin de geçen sene gözlemci üye olmasıyla teşkilat daha da güçlendi. Ticaretin artması en öncelikli konumuz. Özellikle, küresel ticaretin yavaşladığı, büyümenin geçen yılki yüzde 5,2 seviyesinden, 2023 yılında yüzde 2 veya altına düştüğü uluslararası ticaret ortamında bizlerin hükümet olarak ve sizlerin iş dünyası olarak ortaya koyacağı iş birliklerinin sinerjisiyle bir atılım dönemi inşa edeceğiz. Teşkilatın gözlemci üyeler dahil toplam ihracatı 2022'de 537 milyar doları aştı. Teşkilatımıza üye ülkelerin 2022 yılında kendi aralarındaki ihracat toplamı ise yaklaşık 33 milyar dolara yükselmiş olup üye ülkelerin dünyaya toplam ihracatlarının yüzde 6'sını oluşturmaktadır. Bölge ülkeleri arasındaki ticaretin gelişimini memnuniyetle karşılamakla beraber, kesinlikle yeterli görmediğimizi belirtmek istiyoruz. Bu rakamları daha yükseklere çıkarma noktasında bakan arkadaşlarımızla bu sabah konuştuk, tartıştık. Teşkilat üyeleri arasındaki ihracatın toplam ihracatlarından aldığı payı 2030 yılına kadar en az yüzde 10'a yükseltme konusunda önemli bir hedef belirledik" açıklamalarında bulundu.

Bakan Bolat, bugüne kadar toplam değeri 219 milyar doları aşan yaklaşık 5 bin 500 projeyle bölge ülkelerinin altyapı ve üstyapısının gelişmesine katkı sunduklarını belirtti. Bolat, "Önümüzdeki dönemde de TDT olarak ticari ve ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesi, firmalarımızın yatırımlarımızın karşılıklı olarak artırılması ve müteahhitlik alanındaki çalışmaların da artırılması en önemli gündemlerimiz arasındadır" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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